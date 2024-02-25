Хирн о бое Альвареса против Берланги: Это только вопрос времени

Британский промоутер Эдди Хирн рассказал, когда болельщики могут увидеть поединок непобедимого Эдгара Берланги (22-0; 17 КО) против мексиканца, абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе Сауля Альвареса (60-2-2; 39 КО). Его слова цитирует DAZN:

"Это только вопрос времени, когда Эдгар дерется с "Канело". Пуэрто-Рико против Мексики. Это грандиозное событие – Берланга против "Канело".

Послушайте, может быть еще один поединок перед Альваресом, но я вам скажу так, если поступит предложение, Берланга не упустит этот шанс. Берланга не будет бегать по рингу, чтобы выжить в течение 12 раундов. Он встанет, и сразится с Саулем Альваресом. Он устроит фантастическое и отличное сражение. Это то, чего люди хотят" – сказал промоутер.