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Хирн о бое Альвареса против Берланги: Это только вопрос времени

Бокс
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Интересно посмотреть такой поединок

Хирн о бое Альвареса против Берланги: Это только вопрос времени

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский промоутер Эдди Хирн рассказал, когда болельщики могут увидеть поединок непобедимого Эдгара Берланги (22-0; 17 КО) против мексиканца, абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе Сауля Альвареса (60-2-2; 39 КО). Его слова цитирует DAZN:

"Это только вопрос времени, когда Эдгар дерется с "Канело". Пуэрто-Рико против Мексики. Это грандиозное событие – Берланга против "Канело".

Послушайте, может быть еще один поединок перед Альваресом, но я вам скажу так, если поступит предложение, Берланга не упустит этот шанс. Берланга не будет бегать по рингу, чтобы выжить в течение 12 раундов. Он встанет, и сразится с Саулем Альваресом. Он устроит фантастическое и отличное сражение. Это то, чего люди хотят" – сказал промоутер.

Напомним, что ранее тренер Нганну рассказал о будущем своего подопечного.

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