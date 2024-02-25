Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хирн о бое Альвареса против Берланги: Это только вопрос времени
Интересно посмотреть такой поединок
Getty Images/Global Images Ukraine
Британский промоутер Эдди Хирн рассказал, когда болельщики могут увидеть поединок непобедимого Эдгара Берланги (22-0; 17 КО) против мексиканца, абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе Сауля Альвареса (60-2-2; 39 КО). Его слова цитирует DAZN:
"Это только вопрос времени, когда Эдгар дерется с "Канело". Пуэрто-Рико против Мексики. Это грандиозное событие – Берланга против "Канело".
Послушайте, может быть еще один поединок перед Альваресом, но я вам скажу так, если поступит предложение, Берланга не упустит этот шанс. Берланга не будет бегать по рингу, чтобы выжить в течение 12 раундов. Он встанет, и сразится с Саулем Альваресом. Он устроит фантастическое и отличное сражение. Это то, чего люди хотят" – сказал промоутер.
Напомним, что ранее тренер Нганну
Популярное сейчас
- "Вот вы интересные люди": Мирон Маркевич прокомментировал трансфер Ариэльсона в Карпаты
- Бавария в поисках нового тренера. Известно, кто попал в их шорт-лист
- Рух - Полесье. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Эксперт рассказал, что в случае следующего срыва боя Фьюри - Усик предусмотрен огромный штраф
- Милевский кардинально сменил имидж. Теперь Артем с короткой стрижкой. ФОТО
- Нелегкие будни мамы. Влада Зинченко приехала с детьми на отдых в Буковель. ФОТО