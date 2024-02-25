Хэйни объяснил, почему поединок против Гарсии состоится в Нью-Йорке

Чемпион мира в первом среднем весе по версии WBC Девин Хэйни (31-0; 15 КО) рассказал, почему его поединок против Райана Гарсии (24-1; 20 КО) состоится в Нью-Йорке, а не в Лас-Вегасе (как планировалось раньше). Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Твиттер:

"Причина, почему он не состоится в Вегасе, в том, что они не хотят влиять на продажу билетов на бой Канело" – написал Девин.