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Хэйни объяснил, почему поединок против Гарсии состоится в Нью-Йорке
Причина – достаточно банальная
Фото: Твиттер
Чемпион мира в первом среднем весе по версии WBC Девин Хэйни (31-0; 15 КО) рассказал, почему его поединок против Райана Гарсии (24-1; 20 КО) состоится в Нью-Йорке, а не в Лас-Вегасе (как планировалось раньше). Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Твиттер:
"Причина, почему он не состоится в Вегасе, в том, что они не хотят влиять на продажу билетов на бой Канело" – написал Девин.
Напомним, ранее Нганну
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