Андрей Новицкий проведет поединок в андеркарте боя Джошуа - Нганну

Украинский проспект хэвивейта Андрей Новицкий (9-0, 8 КО) отбоксирует 8 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в андеркарде боя Энтони Джошуа и Фрэнсис Нганну.

Соперником Новицкого станет американец Хуан Торрес (11-5-1, 4 КО), который ещё никогда не проигрывал досрочно.

Новицкий прошёл подготовку к бою в Лас-Вегасе (США). Дудченко уверен, что его боец потешит болельщиков отличным перформансом и громко заявит о себе.