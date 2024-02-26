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Андрей Новицкий проведет поединок в андеркарте боя Джошуа - Нганну

Бокс

Поединок запланирован на 8 марта

Андрей Новицкий проведет поединок в андеркарте боя Джошуа - Нганну

Фото: Факти

Новина українською

Украинский проспект хэвивейта Андрей Новицкий (9-0, 8 КО) отбоксирует 8 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в андеркарде боя Энтони Джошуа и Фрэнсис Нганну.

Соперником Новицкого станет американец Хуан Торрес (11-5-1, 4 КО), который ещё никогда не проигрывал досрочно.

Новицкий прошёл подготовку к бою в Лас-Вегасе (США). Дудченко уверен, что его боец потешит болельщиков отличным перформансом и громко заявит о себе.

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Источник:
Vringe
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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