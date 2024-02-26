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Тренер Джошуа: Возможно, у Нганну есть ещё какие-то моменты, которые он постарается реализовать

Бокс

Наставник британца поделился ожиданиями от предстоящего боя

Тренер Джошуа: Возможно, у Нганну есть ещё какие-то моменты, которые он постарается реализовать

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бен Дэвисон, тренер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе британца Энтони Джошуа, высказался о предстоящем поединке подопечного с камерунским MMA-бойцом Фрэнсисом Нганну.

"В бою с Фьюри он проявил хладнокровие и терпение, а это угроза, если у вас есть удар. С нокаутёром легче, когда он безрассуден и не сдержан.

У нас есть его бои в MMA. Многие его нокауты стали следствием того, что он делал в стойке. В ММА есть на что посмотреть, и, конечно же, ещё 10 раундов с Тайсоном Фьюри. То, что он смог провести 10 раундов c Тайсоном, является для нас большим плюсом.

Однако мы многого не знаем. Возможно, у Фрэнсиса есть ещё какие-то моменты, которые он постарается реализовать. Он может изменить тактику, чтобы подстроиться к Энтони", — приводит слова Дэвисона Sky Sports.

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