Тренер Джошуа: Возможно, у Нганну есть ещё какие-то моменты, которые он постарается реализовать

Бен Дэвисон, тренер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе британца Энтони Джошуа, высказался о предстоящем поединке подопечного с камерунским MMA-бойцом Фрэнсисом Нганну.

"В бою с Фьюри он проявил хладнокровие и терпение, а это угроза, если у вас есть удар. С нокаутёром легче, когда он безрассуден и не сдержан.

У нас есть его бои в MMA. Многие его нокауты стали следствием того, что он делал в стойке. В ММА есть на что посмотреть, и, конечно же, ещё 10 раундов с Тайсоном Фьюри. То, что он смог провести 10 раундов c Тайсоном, является для нас большим плюсом.

Однако мы многого не знаем. Возможно, у Фрэнсиса есть ещё какие-то моменты, которые он постарается реализовать. Он может изменить тактику, чтобы подстроиться к Энтони", — приводит слова Дэвисона Sky Sports.