Эдди Хирн: Я бы сделал всё, чтобы вернуть Конора Макгрегора в UFC

Известный британский промоутер Эдди Хирн рассказал, почему он выступает за то, чтобы ирландский боец Конор Макгрегор продолжал выступление в UFC.

"Я бы сделал всё, чтобы вернуть Конора в UFC. Потому что он привносит в спорт то, что больше никто не сможет, — энтузиазм, яркость. Он поможет сделать так, что сами по себе начнут расти рейтинги, цифры PPV, рыночная стоимость компании. Но давайте говорить честно. Дана Уайт не нуждается в моих советах.

С Конором будет сложно вести дела. Но он того стоит. Легенда. Чувак, который сам себе промоутер. Не знаю, есть ли в нём ещё боец. Поэтому нужно сперва поставить его против того, с кем у него будут хорошие шансы на победу. Это примерно такая же ситуация, которая была с Нганну. Но в случае с Конором я бы сделал всё, чтобы он остался. Потому что он может то, чего не может никто другой. И он это знает", — сказал Хирн в эфире The MMA Hour.