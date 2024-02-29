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Девин Хэйни назвал желаемых соперников после боя с Гарсией

Бокс

Американец уверен в своем превосходстве

Девин Хэйни назвал желаемых соперников после боя с Гарсией

Getty Images/Global Images Ukraine

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20 апреля в Нью-Йорке (США) чемпион мира по версии WBC в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) американец Девин Хэйни (31-0, 15 КО) проведёт первую защиту титула.

Теперь Хэйни встретится с Райаном Гарсией (24-1, 20 КО).

Девин назвал трёх боксёров, с которыми хотел бы встретиться после того, как побьёт Гарсию.

"Я бы назвал Теофимо (Лопеса), а ещё Марио Барриоса, хочу драться с ним в 66,7 кг. Блин, надо подумать… А, ну и Танк (Дэвис), конечно", — сказал Хэйни.

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Источник:
Vringe
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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