Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кличко дал советы Фьюри перед поединком против Усика
Неожиданно, или мэр снова все перепутал
фото - boxingscene.com
Легенда супертяжелого веса, городской голова Киева Виталий Кличко рассказал о своих ожиданиях от поединка между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком (21-0; 14 КО) и чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри (34-0-1; 24 КО). Его слова цитирует SPORTbible:
"Не так много вредной пищи, никакого алкоголя, наркотиков и хорошо подготовиться к бою (совет для Фьюри – прим).
Все ждут очень драматического, интересного поединка, но никто не может предсказать его результат. Это сверхтяжелый вес, каждый удар может стать решающим.
И потому сказать, кто станет победителем, будет величайшей ошибкой. Да, конечно, я держу кулаки за Усика. Надеюсь, что Усик выиграет бой и вернет пояс WBC в Украину. Посмотрим" – сказал Виталий.
Напомним, что ранее Камбосос
Популярное сейчас
- Жаль его и всех нас. Научит ли кого-либо история Поля Погба?
- Силы Обороны уничтожили более двухсот единиц техники в сутки. Генштаб подытожил потери россиян
- Проигрыш Полесья, перенос матча УПЛ и очередной фейл Тухеля. Главные новости за 1 марта
- Энтони Джошуа показал физическую форму накануне боя с Нганну
- Бывшая девушка чемпиона мира в Катаре готова продать золотую медаль в оплату долгов по ипотеке. ФОТО
- Красотка дня. Дочь итальянской легенды и возлюбленная аргентинской звезды Марселя. ФОТО
Комментарии 1