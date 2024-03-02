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Кличко дал советы Фьюри перед поединком против Усика

Бокс

Неожиданно, или мэр снова все перепутал

Кличко дал советы Фьюри перед поединком против Усика

фото - boxingscene.com

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Легенда супертяжелого веса, городской голова Киева Виталий Кличко рассказал о своих ожиданиях от поединка между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком (21-0; 14 КО) и чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри (34-0-1; 24 КО). Его слова цитирует SPORTbible:

"Не так много вредной пищи, никакого алкоголя, наркотиков и хорошо подготовиться к бою (совет для Фьюри – прим).

Все ждут очень драматического, интересного поединка, но никто не может предсказать его результат. Это сверхтяжелый вес, каждый удар может стать решающим.

И потому сказать, кто станет победителем, будет величайшей ошибкой. Да, конечно, я держу кулаки за Усика. Надеюсь, что Усик выиграет бой и вернет пояс WBC в Украину. Посмотрим" – сказал Виталий.

Напомним, что ранее Камбосос рассказал о тренировочном лагере к бою против Ломаченко.

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Виталий Кличко Александр Усик Тайсон Фьюри
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Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
02.03.2024 в 15:04
для этого нужно чтобы цыган вышел 18 мая на ринг--но не выйдет опять что то придумает--он хочет просто продать свой пояс кто больше даст он ляжет или встанет на колено
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
02.03.2024 в 15:04
для этого нужно чтобы цыган вышел 18 мая на ринг--но не выйдет опять что то придумает--он хочет просто продать свой пояс кто больше даст он ляжет или встанет на колено
Ответить
0
0

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