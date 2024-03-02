Кличко дал советы Фьюри перед поединком против Усика

Легенда супертяжелого веса, городской голова Киева Виталий Кличко рассказал о своих ожиданиях от поединка между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком (21-0; 14 КО) и чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри (34-0-1; 24 КО). Его слова цитирует SPORTbible:

"Не так много вредной пищи, никакого алкоголя, наркотиков и хорошо подготовиться к бою (совет для Фьюри – прим).

Все ждут очень драматического, интересного поединка, но никто не может предсказать его результат. Это сверхтяжелый вес, каждый удар может стать решающим.

И потому сказать, кто станет победителем, будет величайшей ошибкой. Да, конечно, я держу кулаки за Усика. Надеюсь, что Усик выиграет бой и вернет пояс WBC в Украину. Посмотрим" – сказал Виталий.