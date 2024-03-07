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Майк Тайсон: С нетерпением жду дня, когда выйду на ринг с Джейком Полом в Далласе
Легендарный боксер высказался о предстоящем бое с блогером
Getty Images
Легендарный боксер Майк Тайсон заявил, что планирует завершить карьеру Джейка Пола в боксе. Слова приводит Deadline.
"С нетерпением жду дня, когда выйду на ринг с Джейком Полом в Далласе. Он значительно прибавил как боксер за эти годы. Так что будет интересно посмотреть, как дух и амбиции "Проблемного ребенка" справятся с опытом и навыками величайшего всех времен. Круг замкнется: я начал путь Джейка в боксе, когда он дрался в андеркарде моего боя с Роем Джонсом. А теперь я закончу его путь."
Напомним, что бой Тайсон — Пол запланирован на 20 июля 2024 года.
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