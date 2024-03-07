Майк Тайсон: С нетерпением жду дня, когда выйду на ринг с Джейком Полом в Далласе

Легендарный боксер Майк Тайсон заявил, что планирует завершить карьеру Джейка Пола в боксе. Слова приводит Deadline.

"С нетерпением жду дня, когда выйду на ринг с Джейком Полом в Далласе. Он значительно прибавил как боксер за эти годы. Так что будет интересно посмотреть, как дух и амбиции "Проблемного ребенка" справятся с опытом и навыками величайшего всех времен. Круг замкнется: я начал путь Джейка в боксе, когда он дрался в андеркарде моего боя с Роем Джонсом. А теперь я закончу его путь."

Напомним, что бой Тайсон — Пол запланирован на 20 июля 2024 года.