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Джошуа снес Нганну и передал горячий привет Фьюри

Бокс

Просто машина

Джошуа снес Нганну и передал горячий привет Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 8 на 9 марта в Саудовской Аравии состоялся вечер бокса, главным событием которого стал поединок между британским супертяжем Энтони Джошуа (28-3; 25 КО) и экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну (20-5).

По прогнозам подавляющего большинства аналитиков поединок должен был быть конкурентным и интересным, однако произошло совсем иначе. В середине первого же раунда "Эй-Джей" показал своему сопернику, что такое удар в королевском весе и правым прямым отправил его в нокдаун. Нганну поднялся и сумел завершить трехминутку.

Однако уже во втором раунде Джошуа сначала еще раз усадил соперника на пятую точку, а затем и вообще снайперским выстрелом выключил свет в глазах Фрэнсиса. Рефери остановил поединок.

В рингсайде присутствовал чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри (34-0-1; 24 КО), который наверняка очень удивился такому итогу, потому что он расправлялся с Нганну долгие 10 раундов и едва не проиграл поединок.

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