Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Джошуа снес Нганну и передал горячий привет Фьюри
Просто машина
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 8 на 9 марта в Саудовской Аравии состоялся вечер бокса, главным событием которого стал поединок между британским супертяжем Энтони Джошуа (28-3; 25 КО) и экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну (20-5).
По прогнозам подавляющего большинства аналитиков поединок должен был быть конкурентным и интересным, однако произошло совсем иначе. В середине первого же раунда "Эй-Джей" показал своему сопернику, что такое удар в королевском весе и правым прямым отправил его в нокдаун. Нганну поднялся и сумел завершить трехминутку.
Однако уже во втором раунде Джошуа сначала еще раз усадил соперника на пятую точку, а затем и вообще снайперским выстрелом выключил свет в глазах Фрэнсиса. Рефери остановил поединок.
В рингсайде присутствовал чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри (34-0-1; 24 КО), который наверняка очень удивился такому итогу, потому что он расправлялся с Нганну долгие 10 раундов и едва не проиграл поединок.
Wonder what @tyson_fury made of that #JoshuaNgannou, live now worldwide on DAZN. Buy ???????????? at https://t.co/FoiaUucafv #KnockoutChaos | #RiyadhSeason pic.twitter.com/gwGXwT1utN— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) March 9, 2024
Популярное сейчас
- УПЛ. Шахтер - Колос 3:2. Чемпион на своем месте
- Роналду сфотографировался с российским боксером, одетым в футболку компании, которая спонсирует войну в Украине
- Лунин или Трубин? Ребров ответил на вопрос об основном голкипере в сборной
- Джошуа: Когда Кличко ударил меня, это было похоже на контузию затылка
- Пока Криш работает. Джорджина Родригес с детьми Роналду посетила Диснейленд в Париже. ФОТО
- Девушка Криштиану Роналду удивила публику на неделе моды в Париже