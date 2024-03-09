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Джошуа-Нганну: Видео адского нокаута от британца
После такого не встают
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 8 на 9 марта в Саудовской Аравии состоялся вечер бокса, главным событием которого стал поединок между британским супертяжем Энтони Джошуа (28-3; 25 КО) и экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну (20-5).
Поединок завершился
ANTHONY JOSHUA KNOCKS OUT FRANCIS NGANNOU.#KnockoutChaos | #JoshuaNgannou— COMBAT SPORTS TODAY (@CSTodayNews) March 9, 2024
pic.twitter.com/egtfM7ulYH
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