Джошуа-Нганну: Видео адского нокаута от британца

В ночь с 8 на 9 марта в Саудовской Аравии состоялся вечер бокса, главным событием которого стал поединок между британским супертяжем Энтони Джошуа (28-3; 25 КО) и экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну (20-5).

Поединок завершился победой "Эй-Джея" нокаутом во втором раунде. Вашему вниманию видео точного выстрела от британца, который и решил итог боя: