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Джошуа-Нганну: Видео адского нокаута от британца

Бокс

После такого не встают

Джошуа-Нганну: Видео адского нокаута от британца

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 8 на 9 марта в Саудовской Аравии состоялся вечер бокса, главным событием которого стал поединок между британским супертяжем Энтони Джошуа (28-3; 25 КО) и экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну (20-5).

Поединок завершился победой "Эй-Джея" нокаутом во втором раунде. Вашему вниманию видео точного выстрела от британца, который и решил итог боя:

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