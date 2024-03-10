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Фьюри: Я до сих пор пренебрежительно отношусь к Джошуа
Думаю, Энтони по барабану
Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (34-0-1; 24 КО) рассказал, что не изменил своего отношения к Энтони Джошуа (28-3; 25 КО) после его уверенной
"Я все еще пренебрежительно отношусь к нему. "Эй Джей" создан для меня. Просто потому, что он нокаутировал Фрэнсиса Нганну – это не одно и то же.
Он не мог нанести ни одного из таких ударов правой по Усику, гораздо меньшему и более легкому бойцу. Стили создают бои, а его стиль создан для меня" – цитирует слова Фьюри канал Майкла Бенсона в Твиттер.
Напомним, ранее Нганну
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