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Фьюри: Я до сих пор пренебрежительно отношусь к Джошуа

Бокс

Думаю, Энтони по барабану

Фьюри: Я до сих пор пренебрежительно отношусь к Джошуа

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (34-0-1; 24 КО) рассказал, что не изменил своего отношения к Энтони Джошуа (28-3; 25 КО) после его уверенной победы в поединке против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну (20-5).

"Я все еще пренебрежительно отношусь к нему. "Эй Джей" создан для меня. Просто потому, что он нокаутировал Фрэнсиса Нганну – это не одно и то же.

Он не мог нанести ни одного из таких ударов правой по Усику, гораздо меньшему и более легкому бойцу. Стили создают бои, а его стиль создан для меня" – цитирует слова Фьюри канал Майкла Бенсона в Твиттер.

Напомним, ранее Нганну пообещал не завершать с боксом.

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