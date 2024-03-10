Фьюри: Я до сих пор пренебрежительно отношусь к Джошуа

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (34-0-1; 24 КО) рассказал, что не изменил своего отношения к Энтони Джошуа (28-3; 25 КО) после его уверенной победы в поединке против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну (20-5).

"Я все еще пренебрежительно отношусь к нему. "Эй Джей" создан для меня. Просто потому, что он нокаутировал Фрэнсиса Нганну – это не одно и то же.

Он не мог нанести ни одного из таких ударов правой по Усику, гораздо меньшему и более легкому бойцу. Стили создают бои, а его стиль создан для меня" – цитирует слова Фьюри канал Майкла Бенсона в Твиттер.