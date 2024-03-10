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Тренер Джошуа: Люди сгорают от желания увидеть Энтони против победителя Усик-Фьюри

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Это святая истина

Тренер Джошуа: Люди сгорают от желания увидеть Энтони против победителя Усик-Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Тренер британского супертяжа Энтони Джошуа (28-3; 25 КО) Бен Дэвисон рассказал о будущем своего подопечного. Слова специалиста цитирует iFL TV:

"Нужно ли Усику и Фьюри два боя? Думаю, люди сгорают от желания увидеть Джошуа с победителем этого сражения. Я не знаю. Моя работа – тренировать. Так что я буду держаться от этого подальше.

Я не знаю, является ли Хргович вариантом для Джошуа. Еще раз – это не моя работа. Если быть честным, эти бои сейчас ближе, чем когда-либо. Я думаю, нам нужно попытаться их сделать, пока они актуальны" – сказал он.

Напомним, что ранее Джошуа опубликовал дружеское фото из Нганну.

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