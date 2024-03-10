Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Джошуа: Люди сгорают от желания увидеть Энтони против победителя Усик-Фьюри
Это святая истина
Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер британского супертяжа Энтони Джошуа (28-3; 25 КО) Бен Дэвисон рассказал о будущем своего подопечного. Слова специалиста цитирует iFL TV:
"Нужно ли Усику и Фьюри два боя? Думаю, люди сгорают от желания увидеть Джошуа с победителем этого сражения. Я не знаю. Моя работа – тренировать. Так что я буду держаться от этого подальше.
Я не знаю, является ли Хргович вариантом для Джошуа. Еще раз – это не моя работа. Если быть честным, эти бои сейчас ближе, чем когда-либо. Я думаю, нам нужно попытаться их сделать, пока они актуальны" – сказал он.
Напомним, что ранее Джошуа
Популярное сейчас
- Мичел - о травме Цыганкова: Надеемся, что ничего страшного
- Марта Костюк без боя вышла в 1/8 Indian Wells
- Тревожный ассист Цыганкова, Кривбасс сравнивается с Шахтером и вояж украинцев в АПЛ. Главные новости за 9-е марта
- Нганну назвал имена трех боксеров, с котороми хотел бы провести бой
- Просто машина. Николай Морозюк продемонстрировал впечатляющую физическую форму. ФОТО
- Девушка Криштиану Роналду удивила публику на неделе моды в Париже