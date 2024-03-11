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Чисора: Уайлдер пока не готов к бою с Джошуа
Британец назвал возможного соперника для Энтони
Британский ветеран Дерек Чисора высказался о соотечественнике Энтони Джошуа после победы над камерунским MMA-бойцом Фрэнсисом Нганну.
Напомним, поединок состоялся 8 марта в Саудовской Аравии и завершился победой Джошуа нокаутом во втором раунде.
"С кем подерётся Джошуа? С Хрговичем. Да, с Хрговичем. Состоится ли бой с Уайлдером? Я так не думаю. Сейчас Джошуа прихлопнет Уайлдера. Я не думаю, что Уайлдеру следует соглашаться на этот поединок прямо сейчас. Он к нему не готов. А Хргович готов на сто процентов", — сказал Чисора в интервью YouTube-каналу iFL TV.
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