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Бывший соперник Виталия Кличко хочет провести бой с Тайсоном Фьюри

Бокс

Но сначала нужно победить Кубрата Пулева

Бывший соперник Виталия Кличко хочет провести бой с Тайсоном Фьюри

Фото: prsport.net

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Регулярный чемпион WBA в супертяжелом весе Мануэль Чарр уверен, что проведет бой с обладателем титула по версии WBC Тайсоном Фьюри.

"Я всегда тружусь и никогда не отказывался от возможности однажды защитить свой пояс. Тайсон Фьюри — мой брат. Я всегда желаю ему всего лучшего. Он отличный мужчина и отец. Он любит бокс и делает все для своей семьи и этого спорта.

Я обязательно буду драться с Фьюри после победы над Пулевым. Я хочу, чтобы цыганский король противостоял арабо-немецкому королю", — приводит слова Чарра World Boxing News.

Напомним, что Чарр и Пулев проведут бой 30 марта в столице Болгарии, Софии.

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