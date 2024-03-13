Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Названы дата и место проведения боя Беринчика и Наваррете
Поединок состоится весной 2024 года
Getty Images / Global Images Ukraine
Чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик (18-0, 9 КО) узнал имя своего следующего соперника. Он проведет бой с чемпионом мира по версии WBO во втором полулегком дивизионе Эмануэлем Наваррете (38-1-1, 31 КО). Об этом пишет журналист ESPN Сальвадор Родригес.
Сам поединок состоится 18 мая в Сан-Диего, США.
Ранее WBO санкционировала бой между Беринчиком и Наваррете за вакантный титул WBO в легком весе.
Напомним, что в последнем бою украинский боксер победил Энтони Игита.
Популярное сейчас
- Атлетико - Интер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Сборная Украины перед Евро-2024 проведет спарринг с Польшей
- Жена футболиста Днепра-1 побаловала фанатов откровенным фото после разблокировки страницы в инстаграме. ФОТО
- Тренер Джошуа: Люди сгорают от желания увидеть Энтони против победителя Усик-Фьюри
- "Гольф – это моя любовь, симпатия, восхищение". Как Андрей Шевченко покорял новый спортивный мир
- Просто машина. Николай Морозюк продемонстрировал впечатляющую физическую форму. ФОТО