Джейк Пол: Теперь у меня есть шанс проявить себя против величайшего чемпиона в супертяжёлом весе

Американский видеоблогер Джейк Пол прокомментировал организацию поединка с бывшим абсолютным чемпионом в супертяжёлом весе легендарным соотечественником Майком Тайсоном.

"Всё началось с Томми Фьюри, но он захотел больше денег, а их не было. Затем мы обратились к Майку Тайсону и после нескольких месяцев переговоров убедили его драться.

Я нацелен на то, чтобы стать чемпионом мира, и теперь у меня есть шанс проявить себя против величайшего чемпиона в супертяжёлом весе и самого крутого мужика в мире", — приводит слова Пола издание Mirror.

Напомним, поединок Пола и Тайсона состоится 21 июля в Техасе (США).