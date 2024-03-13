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Джейк Пол: Теперь у меня есть шанс проявить себя против величайшего чемпиона в супертяжёлом весе

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Боксер высказался о бое с Майком Тайсоном

Джейк Пол: Теперь у меня есть шанс проявить себя против величайшего чемпиона в супертяжёлом весе

Фото: Твиттер

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Американский видеоблогер Джейк Пол прокомментировал организацию поединка с бывшим абсолютным чемпионом в супертяжёлом весе легендарным соотечественником Майком Тайсоном.

"Всё началось с Томми Фьюри, но он захотел больше денег, а их не было. Затем мы обратились к Майку Тайсону и после нескольких месяцев переговоров убедили его драться.

Я нацелен на то, чтобы стать чемпионом мира, и теперь у меня есть шанс проявить себя против величайшего чемпиона в супертяжёлом весе и самого крутого мужика в мире", — приводит слова Пола издание Mirror.

Напомним, поединок Пола и Тайсона состоится 21 июля в Техасе (США).

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