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Джейк Пол: Теперь у меня есть шанс проявить себя против величайшего чемпиона в супертяжёлом весе
Боксер высказался о бое с Майком Тайсоном
Фото: Твиттер
Американский видеоблогер Джейк Пол прокомментировал организацию поединка с бывшим абсолютным чемпионом в супертяжёлом весе легендарным соотечественником Майком Тайсоном.
"Всё началось с Томми Фьюри, но он захотел больше денег, а их не было. Затем мы обратились к Майку Тайсону и после нескольких месяцев переговоров убедили его драться.
Я нацелен на то, чтобы стать чемпионом мира, и теперь у меня есть шанс проявить себя против величайшего чемпиона в супертяжёлом весе и самого крутого мужика в мире", — приводит слова Пола издание Mirror.
Напомним, поединок Пола и Тайсона состоится 21 июля в Техасе (США).
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