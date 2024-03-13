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Сауль Альварес: Я горжусь тем, что проведу этот поединок с Мунгией
Бой состоится 5 мая
фото - boxingscene.com
Член рейтинга pound-for-pound и абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Сауль Альварес прокомментировал организацию поединка с соотечественником Хайме Мунгией.
Напомним, что бой состоится 5 мая в Лас-Вегасе (США).
"Я горжусь тем, что проведу этот поединок. Мексиканец против мексиканца — это всегда большой бой, такого не было уже давно. Здорово предоставить возможность такому бойцу как Хайме, он её заслужил. Я рад, что два мексиканца сразятся в большом поединке ради спорта", — сказал Альварес на пресс-конференции.
После пяти успешных защит титула, в 2020 году, Мунгия поднялся в средний вес (до 72,6 кг), а в 2023-м перешёл во второй средний дивизион.
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