Сауль Альварес: Я горжусь тем, что проведу этот поединок с Мунгией

Член рейтинга pound-for-pound и абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Сауль Альварес прокомментировал организацию поединка с соотечественником Хайме Мунгией.

Напомним, что бой состоится 5 мая в Лас-Вегасе (США).

"Я горжусь тем, что проведу этот поединок. Мексиканец против мексиканца — это всегда большой бой, такого не было уже давно. Здорово предоставить возможность такому бойцу как Хайме, он её заслужил. Я рад, что два мексиканца сразятся в большом поединке ради спорта", — сказал Альварес на пресс-конференции.

После пяти успешных защит титула, в 2020 году, Мунгия поднялся в средний вес (до 72,6 кг), а в 2023-м перешёл во второй средний дивизион.