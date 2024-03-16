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Шакур Стивенсон: Спросите Лому, сразится ли он со мной после Камбососа

Бокс

Да ты ж на пенсии

Шакур Стивенсон: Спросите Лому, сразится ли он со мной после Камбососа

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в легком весе по версии WBC Шакур Стивенсон (21-0; 10 КО), недавно объявивший, что уходит на спортивную пенсию (в 26 лет) не теряет надежды провести бой с украинцем Василием Ломаченко (17-3; 11 КО) . Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Твиттере:

"Кто-нибудь, спросите Лому, сразится ли он со мной после Камбососа.

Буду ли я сражаться с Камбососом, если он победит? Он не победит, но вопрос в другом – сразится ли он со мной? Раньше он отказался" – сказал Шакур.

Напомним, что бой Ломаченко-Камбосос состоится 12 мая в Перте (Австралия).

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