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Шакур Стивенсон: Спросите Лому, сразится ли он со мной после Камбососа
Да ты ж на пенсии
Чемпион мира в легком весе по версии WBC Шакур Стивенсон (21-0; 10 КО), недавно объявивший, что уходит на спортивную пенсию (в 26 лет) не теряет надежды провести бой с украинцем Василием Ломаченко (17-3; 11 КО) . Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Твиттере:
"Кто-нибудь, спросите Лому, сразится ли он со мной после Камбососа.
Буду ли я сражаться с Камбососом, если он победит? Он не победит, но вопрос в другом – сразится ли он со мной? Раньше он отказался" – сказал Шакур.
Напомним, что бой Ломаченко-Камбосос состоится 12 мая в Перте (Австралия).
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