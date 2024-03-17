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Гвоздик о следующем бое: Дата 15 июня – не подтверждена

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Гвоздик о следующем бое: Дата 15 июня – не подтверждена

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинско-американский боксер Александр Гвоздик (20-1; 16 КО) рассказал детали о своем следующем поединке. Слова украинца цитирует Sport Express:

– Александр, как поживаете и начали ли с двойной силой стучать грушу, представляя перед собой лицо Дэвида Бенавидеса?

– Давайте сразу начнем с конкретики. Эта дата, 15 июня, не подтверждена. В сети появилась эта информация с датой боя уже давно.

Было две базовые даты шоу в Лас-Вегасе с разницей в две недели. Одна – в конце июня, другая – в начале июля. Точную дату не буду называть. Не считаю это делать верным. Пока пока.

– Очень интересно. Окей. Самое главное, что сражение будет. И соперник неизменен. Кемп стартовал?

– До боя еще фактически четыре месяца. Еще много времени. Таких продолжительных кемпов никто не делает. Поэтому целенаправленной подготовки я со своей командой еще не начинал.

Хотя я и так каждый день занимаюсь, независимо от того, когда имею бой. Иногда тренируюсь даже дважды в день. До того как подписал контракт на бой против Бенавидеса, я где-то месяц занимался усиленно, спарринговал, а сейчас взял небольшую паузу. Речь именно о спаррингах. Сейчас сосредоточились на базисе: бегаю и работаю по улучшению общих кондиций, скажем так.

Полноценный кемп планирую начать примерно за два с половиной месяца до боя. Может, через два, увидим, – сказал Гвоздик.

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Александр Гвоздик
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