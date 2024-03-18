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Названа возможная дата возвращения Мэнни Пакьяо в ринг
Стороны согласовали все условия боя
Бой между Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 КО) и Конором Бенном (23-0, 14 КО) может состояться 18 мая или 1 июня на вечере бокса, организованном в Саудовской Аравии.
Все условия сделки уже согласованы, и теперь все ожидают официального объявления даты боя.
Менеджер Пакьяо сообщил, что бывший чемпион мира в восьми весовых категориях планирует возобновить карьеру.
Последний поединок филиппинца состоялся около двух лет назад, в свою очередь Конор Бенн выходил в ринг в феврале, когда выиграл по очкам у Питера Добсона.
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Источник:ringside24
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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