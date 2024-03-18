Названа возможная дата возвращения Мэнни Пакьяо в ринг

Бой между Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 КО) и Конором Бенном (23-0, 14 КО) может состояться 18 мая или 1 июня на вечере бокса, организованном в Саудовской Аравии.

Все условия сделки уже согласованы, и теперь все ожидают официального объявления даты боя.

Менеджер Пакьяо сообщил, что бывший чемпион мира в восьми весовых категориях планирует возобновить карьеру.

Последний поединок филиппинца состоялся около двух лет назад, в свою очередь Конор Бенн выходил в ринг в феврале, когда выиграл по очкам у Питера Добсона.