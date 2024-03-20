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Фьюри: У Майка Тайсона и Джейка Пола шансы примерно равны
Боксер высказался о предстоящем бое
Фото: Sporting News
20 июля 2024 года, в Арлингтоне (США) состоится мегафайт бокса, где сойдутся 57-летний Майк Тайсон и 27-летний блогер Джейк Пол (9-1, 6 КО).
Чемпион по версии WBC Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) высказался на подкасте The Stomping Ground об этом поединке.
"Считаю, что это просто фантастика для бокса. Объясняю. С одной стороны у нас живая легенда бокса. С другой — боксирующий ютубер, который не просто вошёл на наш рынок. Он его попросту взорвал".
"Да кто я вообще такой, чтобы говорить о том, что Тайсон и Пол не долны драться? — заявил Фьюри. — Удачи им. Уверен, оба заработают большую кучу денег. Тайсону уже 57 лет? Ну и что? Это экс-колороль хэвивейта. Чувствуете разницу между экс-королём хэвивейта и чуваком, который зарабатывал на жизнь тем, что играл игры и выкладывал это в YouTube? Сколько Пол провёл в боксе? Где-то год?.. Как по мне, здесь шансы примерно равны. Пускай некоторые и говорят, что это фигня, но я готов поставить на то, что они и сами будут смотреть этот бой".
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