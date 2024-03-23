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Промоутер Фьюри рассказал, когда Тайсон выйдет на бой против Джошуа
Ну, это мы еще посмотрим
Getty Images/Global Images Ukraine
Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри (34-0-1; 24 КО) Фрэнк Уоррен рассказал, когда его подопечный выйдет на бой против Энтони Джошуа (28-3; 25 КО).
"Фьюри и Усик получат большие гонорары за эти бои. Я абсолютно уверен, что проигравший активирует пункт о матче-реванше.
Если в мае Фьюри сделает то, что я думаю, он сделает и AJ продолжит побеждать, это подведет нас к огромному событию. Я уверен, что нас ждет большое сражение" – сказал специалист.
Напомним, что свой следующий бой Фьюри проведет 18 мая против украинского чемпиона Александра Усика (21-0; 14 КО) в Саудовской Аравии.
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