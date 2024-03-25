Девин Хейни: Я хочу стать абсолютным чемпионом

Чемпион WBC в первом среднем весе (до 63,5 кг) американец Девин Хейни (31-0, 15 KO) заявил, что хочет провести бой все пояса в дивизионе.

"Изначально я этого не планировал, но сейчас — да, я хочу стать абсолютным чемпионом. Если Тео [Лопес] захочет объединить пояса, я с радостью соглашусь на этот поединок, если деньги будут иметь смысл", — написал Хейни в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, что Девин Хейни в июне 2022 года сразился за звание абсолютного чемпиона мира в лёгком весе, победив австралийца Джорджа Камбососа. В декабре американец завоевал титул WBC во втором дивизионе, отобрав его у соотечественника Реджиса Прогрейса.