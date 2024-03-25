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Скоро я тебя побью, кролик. Тайсон Фьюри обратился к Александру Усику

Бокс

Британец высказался о предстоящем бое

Скоро я тебя побью, кролик. Тайсон Фьюри обратился к Александру Усику

Фото: The Guardian

Новина українською

Британский боксер в супертяжелом весе Тайсон Фьюри обратился к украинцу Александру Усику накануне их боя:

"Утренняя пробежка в понедельник завершена. Дождь, холод и ветер делают тебя жестким мужчиной, очень жестким мужчиной. Осталось еще немного, Усик. Скоро я тебя побью, кролик".

Напомним, что бой запланирован на 18 мая 2024 года.

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Александр Усик Тайсон Фьюри
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
Комментарии
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SSFC (Белозерье)
25.03.2024 в 21:49
На спаринг бери надувну гумову подружку, щоб не розбила тобі нічого!
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Комментарии 1
SSFC (Белозерье)
25.03.2024 в 21:49
На спаринг бери надувну гумову подружку, щоб не розбила тобі нічого!
Ответить
0
0

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