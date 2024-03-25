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Скоро я тебя побью, кролик. Тайсон Фьюри обратился к Александру Усику
Британец высказался о предстоящем бое
Фото: The Guardian
Британский боксер в супертяжелом весе Тайсон Фьюри обратился к украинцу Александру Усику накануне их боя:
"Утренняя пробежка в понедельник завершена. Дождь, холод и ветер делают тебя жестким мужчиной, очень жестким мужчиной. Осталось еще немного, Усик. Скоро я тебя побью, кролик".
Напомним, что бой запланирован на 18 мая 2024 года.
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Источник:Sport.ua
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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25.03.2024 в 21:49
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