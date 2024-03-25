Скоро я тебя побью, кролик. Тайсон Фьюри обратился к Александру Усику

Британский боксер в супертяжелом весе Тайсон Фьюри обратился к украинцу Александру Усику накануне их боя:

"Утренняя пробежка в понедельник завершена. Дождь, холод и ветер делают тебя жестким мужчиной, очень жестким мужчиной. Осталось еще немного, Усик. Скоро я тебя побью, кролик".

Напомним, что бой запланирован на 18 мая 2024 года.