Бывший менеджер Владимира Кличко сделал прогноз на бой с Александра Усика и Тайсона Фьюри

Бывший менеджер Владимира Кличко Бернд Бенте сделал прогноз на бой Александра Усика и Тайсона Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

"Я предсказываю победу по очкам для Александра Усика в бою против Тайсона Фьюри. Усик лучше как боец в техническом плане. У него гораздо больше опыта. Он провел 350 боев как любитель в двух весовых категориях. Усик также боксировал против более сильных оппонентов в профессионалах.

Лучшими соперниками Фьюри были Владимир Кличко, которому на тот момент исполнилось почти 40 лет, и очень ограниченный Деонтей Уайлдер с одним трюком в рукаве. Даже обычные игры разума Фьюри неэффективны против Усика. Александр - спокойный чувак, психологически он сильнее Фьюри", - сказал Бенте в интервью World Boxing News.

Напомним, что бой Фьюри против Усика состоится 18 мая в Саудовской Аравии.