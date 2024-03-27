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Тренер Беринчика: Знал, что нашим соперником будет Наваррете

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Тренер поделился ожиданиями от боя

Тренер Беринчика: Знал, что нашим соперником будет Наваррете

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Егор Голуб, тренер украинского боксера легкого веса Дениса Беринчика (18-0, 9 КО), поделился ожиданиями от поединка своего подопечного против мексиканца Эмануэля Наваррете (38-1-1, 31 КО).

Напомним, что бой состоится 18 мая в Сан-Диего, штат Калифорния, США.

"Я знал, что будет нашим соперником Наваррете еще в феврале, поэтому я уже смотрел его поединки, и до этого я видел его поединки. Поэтому уже составлял анализ, что нам нужно нарабатывать, поэтому разбираем, вместе с Денисом смотрели поединки, анализировали. Поэтому готовимся.

Все проходит по плану, мы приехали на сбор очень заблаговременно. Мы уже тренируемся 2 месяца. Впереди у нас еще 2 месяца подготовки, поэтому слава Богу, все идет по плану. Для нас с Денисом это важный бой. Это бой за титул чемпиона мира, наша цель, это наша мечта. Дополнительной мотивации нам не нужно.

Мы знаем, что за нас будет болеть вся страна, все наши друзья, все наши семьи. Поэтому мы мотивированы, работаем плодотворно в лагере, и сделаем все, чтобы пояс приехал домой. Мы готовимся и верим в победу. Верю в себя, верю в Дениса, верю в наш тандем, что все получится.

Мы сделаем свою мечту, к которой Денис очень долго идет, и к которой я иду с ним уже с 18-го года", - сказал Голуб.

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Источник:
ringside24
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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