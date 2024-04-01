Стив Каннингем: Усик победит Фьюри решением судей, или Тайсона дисквалифицируют

Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг), американец Стив Каннингем сделал прогноз на бой между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком.

"Я считаю, что Усик победит Фьюри решением, либо Фьюри дисквалифицируют. Фьюри придётся навалиться на Усика и истощить его, как он обычно делает. Но я думаю, что рефери будет предупреждён об этом, и Фьюри проиграет по очкам", — приводит слова Каннингема издание World Boxing News.

Напомним, поединок Усика и Фьюри изначально должен был состояться 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), однако из-за рассечения у британца его перенесли на 18 мая.