  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Стив Каннингем: Усик победит Фьюри решением судей, или Тайсона дисквалифицируют
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стив Каннингем: Усик победит Фьюри решением судей, или Тайсона дисквалифицируют

Бокс

Американец поделился прогнозом на предстоящий бой

Стив Каннингем: Усик победит Фьюри решением судей, или Тайсона дисквалифицируют

Фото: Queensberry Promotions

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг), американец Стив Каннингем сделал прогноз на бой между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком.

"Я считаю, что Усик победит Фьюри решением, либо Фьюри дисквалифицируют. Фьюри придётся навалиться на Усика и истощить его, как он обычно делает. Но я думаю, что рефери будет предупреждён об этом, и Фьюри проиграет по очкам", — приводит слова Каннингема издание World Boxing News.

Напомним, поединок Усика и Фьюри изначально должен был состояться 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), однако из-за рассечения у британца его перенесли на 18 мая.

По теме
yellow-arrow
Сергей Богачук поделился планами на будущее
yellow-arrow
WBO назвала имя следующего соперника Себастьяна Фундоры
yellow-arrow
Сауль Альварес - о поединке Пола с Тайсоном: Я думаю, это скорее шоу, чем бой
Александр Усик Тайсон Фьюри
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости