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Чисора: Если у Тайсона будет в углу его отец, он легко переедет Усика

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Чисора: Если у Тайсона будет в углу его отец, он легко переедет Усика

independent.co.uk / РА

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший претендент на титул в супертяжёлом весе британский ветеран Дерек Чисора высказался по поводу предстоящего поединка между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

"Люди этого не понимают, но отец и сын имеют связь, когда они тренируются вместе. И это невероятно. Этого люди не понимают. Если у Тайсона будет в углу его отец, он легко переедет Усика. Именно потому, что его отец будет в углу. Понимаете? Вот и всё. Это должен быть отличный поединок", — сказал Чисора на YouTube-канале Seconds Out.

Напомним, поединок Усика и Фьюри должен был состояться 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), однако британец получил рассечение и теперь бой состоится 18 мая.

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