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Чисора назвал возможного следующего соперника Энтони Джошуа

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Британец назвал несколько вариантов

Чисора назвал возможного следующего соперника Энтони Джошуа

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский боксер Дерек Чисора (34-13, 23 КО) в интервью IFL TV рассказал о планах соотечественника Энтони Джошуа (28-3, 25 КО).

"Он встретится на стадионе Уэмбли с победителем схватки Дэниел Дюбуа vs Филип Хргович".

Бой Хргович vs Дюбуа предварительно запланирован на 1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) — пройдёт в рамках шоу 5х5: Queensberry vs Matchroom (5 поединков между бойцами этих компаний).

Судя по всему, цель всей этой затеи — свести затем в "суперфинале" победителей (Фьюри vs Усик против Джошуа vs Хргович или Дюбуа).

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