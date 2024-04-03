Тренер Беринчика: Верю, что пояс WBO приедет в Украину

Егор Голуб, тренер Дениса Беринчика, высказался по поводу предстоящего боя своего подопечного с Эмануэлем Наваррете.

"Именно. Он придёт в наш вес, а не мы придём в его. Он придёт в тот вес, в котором Денис провёл всю свою профессиональную карьеру. Наваррете боксировал в 55 кг, в 57 кг, в 59 кг. Но 61 кг — это не 59 кг. Мы его уважаем, но не боимся. Как говорится, не так страшен чёрт, как его рисуют. Мы уверены в себе. Уверены в своих силах. Я уверен в Денисе. И уверен в себе. Верю, что всё будет хорошо. Верю, что пояс приедет в Украину. Ведь Денис этого заслуживает".

Напомним, что поединок за титул чемпиона мира в легком весе по версии WBO между Беринчиком и Наваррете пройдет 18 мая.