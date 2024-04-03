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Тренер Беринчика: Верю, что пояс WBO приедет в Украину
Наставник украинца уверен в триумфе своего подопечного
Фото: Париматч / Автор неизвестен
Егор Голуб, тренер Дениса Беринчика, высказался по поводу предстоящего боя своего подопечного с Эмануэлем Наваррете.
"Именно. Он придёт в наш вес, а не мы придём в его. Он придёт в тот вес, в котором Денис провёл всю свою профессиональную карьеру. Наваррете боксировал в 55 кг, в 57 кг, в 59 кг. Но 61 кг — это не 59 кг. Мы его уважаем, но не боимся. Как говорится, не так страшен чёрт, как его рисуют. Мы уверены в себе. Уверены в своих силах. Я уверен в Денисе. И уверен в себе. Верю, что всё будет хорошо. Верю, что пояс приедет в Украину. Ведь Денис этого заслуживает".
Напомним, что поединок за титул чемпиона мира в легком весе по версии WBO между Беринчиком и Наваррете пройдет 18 мая.
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