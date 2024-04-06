  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Хирн – о карьере Джошуа: Думаю два года – это правильно
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хирн – о карьере Джошуа: Думаю два года – это правильно

Бокс

Все так думают

Хирн – о карьере Джошуа: Думаю два года – это правильно

фото - boxingscene.com

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Промоутер британского супертяжа Энтони Джошуа (28-3; 25 КО) Эдди Хирн прокомментировал планы своего подопечного по поводу завершения профессиональной карьеры.

"Сейчас Джошуа в хорошей форме и наслаждается своим ремеслом больше, чем когда-либо. Пока что он в таком состоянии, почему бы не биться подольше?

Я думаю, что два года – это правильное решение. Надеюсь, он получит бой с победителем поединка Тайсона Фьюри против Александра Усика, что ему еще делать?" – сказал он.

Напомним, ранее Усик показал фото из тренировочного лагеря.

По теме
yellow-arrow
Промоутер Фьюри нашел ахиллесовую пяту Усика
yellow-arrow
Усик-Фьюри: Украинец показал редкое фото из тренировочного лагеря
yellow-arrow
Усику очень нравятся психологические игры с Фьюри
Энтони Джошуа Эдди Хирн
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости