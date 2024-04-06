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Хирн – о карьере Джошуа: Думаю два года – это правильно
Все так думают
фото - boxingscene.com
Промоутер британского супертяжа Энтони Джошуа (28-3; 25 КО) Эдди Хирн прокомментировал планы своего подопечного по поводу завершения профессиональной карьеры.
"Сейчас Джошуа в хорошей форме и наслаждается своим ремеслом больше, чем когда-либо. Пока что он в таком состоянии, почему бы не биться подольше?
Я думаю, что два года – это правильное решение. Надеюсь, он получит бой с победителем поединка Тайсона Фьюри против Александра Усика, что ему еще делать?" – сказал он.
Напомним, ранее Усик
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