Хирн – о карьере Джошуа: Думаю два года – это правильно

Промоутер британского супертяжа Энтони Джошуа (28-3; 25 КО) Эдди Хирн прокомментировал планы своего подопечного по поводу завершения профессиональной карьеры.

"Сейчас Джошуа в хорошей форме и наслаждается своим ремеслом больше, чем когда-либо. Пока что он в таком состоянии, почему бы не биться подольше?

Я думаю, что два года – это правильное решение. Надеюсь, он получит бой с победителем поединка Тайсона Фьюри против Александра Усика, что ему еще делать?" – сказал он.