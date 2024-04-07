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Будущий соперник Ломаченко дал прогноз на бой Джошуа-Нганну по правилам UFC

Бокс
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Такого никогда не будет

Будущий соперник Ломаченко дал прогноз на бой Джошуа-Нганну по правилам UFC

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Австралийский легковес Джордж Камбосос (21-2; 10 КО) дал прогноз на бой между британцем Энтони Джошуа (28-3; 25 КО) и Фрэнсисом Нганну (20-5) по правилам UFC.

"Это было приятно. Я очень люблю Нганну. Он пришел из UFC и сделал это. Я люблю ребят из UFC. Безусловно, я близок со многими из них, но между нами существует конкуренция, потому что мы бойцы, но это разные вещи.

Итак, увидев это, я подумал: "Хорошо, оставайтесь в своей сфере, а мы будем оставаться в своей сфере". Есть то, что есть.

Возможно, если бы Джошуа вышел в клетку, то была бы другая история, если бы он снова не донес удар справа. Но если бы Нганну стал быть ногами и локтями, хватать его, это была бы совсем другая история" – сказал он.

Напомним, что поединок Джошуа-Нганну состоялся 8 марта по правилам бокса. Победу нокаутом во втором раунде праздновал "Эй Джей".

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Василий Ломаченко Энтони Джошуа Фрэнсис Нганну Джордж Камбосос
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