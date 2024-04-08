Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Президент WBC: Джошуа очень важный игрок в супертяжелом весе
Глава организации считает боксера одним из претендентов на титул
Фото: fightnews.info
Глава WBC Маурисио Сулейман рассказал, что считает Энтони Джошуа (28-3, 25 KO) одним из важнейших боксеров в супертяжелом весе. Слова приводит Boxing Social.
"Энтони Джошуа находится в отличном коммерческом положении благодаря потрясающему успеху Фрэнсиса Нганну, и он очень важный игрок в супертяжелом весе. Он претендент номер один и находится в отличной позиции, так что посмотрим, что произойдет дальше."
Читайте такжеАлександр Усик: Я не смотрю видео Тайсона Фьюри, потому что это пустая трата времени
Популярное сейчас
- "Это мародерство". Игроков Кривбасса пытались переманить в другую команду сразу после трагедии в Днепре
- Милевский назвал клуб, за который никогда не будет болеть
- "Прекращай свой спектакль". Экс-игрок Тоттенхэма раскритиковал Зинченко за слова о готовности пойти на фронт
- Усик: Читаю книгу Леонида Кучмы "Украина – не Россия"
- My love. Как Анастасия Лунина болела за мужа на Сантьяго Бернабеу. ФОТО
- Уже второй за сезон. Сексуальная звезда реалити-шоу собирает коллекцию из футболистов АПЛ. ФОТО