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Президент WBC: Джошуа очень важный игрок в супертяжелом весе

Бокс

Глава организации считает боксера одним из претендентов на титул

Президент WBC: Джошуа очень важный игрок в супертяжелом весе

Фото: fightnews.info

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Глава WBC Маурисио Сулейман рассказал, что считает Энтони Джошуа (28-3, 25 KO) одним из важнейших боксеров в супертяжелом весе. Слова приводит Boxing Social.

"Энтони Джошуа находится в отличном коммерческом положении благодаря потрясающему успеху Фрэнсиса Нганну, и он очень важный игрок в супертяжелом весе. Он претендент номер один и находится в отличной позиции, так что посмотрим, что произойдет дальше."

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Энтони Джошуа Маурисио Сулейман
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