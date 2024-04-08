Президент WBC: Джошуа очень важный игрок в супертяжелом весе

Глава WBC Маурисио Сулейман рассказал, что считает Энтони Джошуа (28-3, 25 KO) одним из важнейших боксеров в супертяжелом весе. Слова приводит Boxing Social.

"Энтони Джошуа находится в отличном коммерческом положении благодаря потрясающему успеху Фрэнсиса Нганну, и он очень важный игрок в супертяжелом весе. Он претендент номер один и находится в отличной позиции, так что посмотрим, что произойдет дальше."

Читайте такжеАлександр Усик: Я не смотрю видео Тайсона Фьюри, потому что это пустая трата времени

