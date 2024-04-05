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Александр Усик: Я не смотрю видео Тайсона Фьюри, потому что это пустая трата времени
Украинец высказался о подготовке к предстоящему бою
Фото: Володимир Кобельков / "Київський торт"
Украинский боксер Александр Усик рассказал, как оценивает подготовку британца Тайсона Фьюри к их бою.
- Мы видели недавние фотографии Тайсона Фьюри и он действительно находится в очень хорошей физической форме. Вы уверены, что он не откажется от боя?
- Послушайте, я не смотрю Инстаграм, Фейсбук, я не смотрю видео с Тайсоном Фьюри. Сейчас я сфокусирован только на тренировках, я сфокусирован на своей семьи. Моя команда и я не используем Инстаграм никогда. Мы думаем, что это вредит мне сейчас, это пустая трата времени.
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Напомним, Усик и Фьюри сойдутся за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе в Саудовской Аравии 18 мая.
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