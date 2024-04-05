  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Александр Усик: Я не смотрю видео Тайсона Фьюри, потому что это пустая трата времени
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Александр Усик: Я не смотрю видео Тайсона Фьюри, потому что это пустая трата времени

Бокс
Обновлено

Украинец высказался о подготовке к предстоящему бою

Александр Усик: Я не смотрю видео Тайсона Фьюри, потому что это пустая трата времени

Фото: Володимир Кобельков / "Київський торт"

Новина українською

Украинский боксер Александр Усик рассказал, как оценивает подготовку британца Тайсона Фьюри к их бою.

- Мы видели недавние фотографии Тайсона Фьюри и он действительно находится в очень хорошей физической форме. Вы уверены, что он не откажется от боя?

- Послушайте, я не смотрю Инстаграм, Фейсбук, я не смотрю видео с Тайсоном Фьюри. Сейчас я сфокусирован только на тренировках, я сфокусирован на своей семьи. Моя команда и я не используем Инстаграм никогда. Мы думаем, что это вредит мне сейчас, это пустая трата времени.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, Усик и Фьюри сойдутся за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе в Саудовской Аравии 18 мая.

По теме
yellow-arrow
Сауль Альварес рассказал, почему не принимает бой с Бенавидесом
yellow-arrow
Эдди Хирн рассказал о возможных гоннорарах Джошуа и Фьюри за бой
yellow-arrow
Джошуа рассказал, когда может завершить карьеру
Александр Усик
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Seconds Out
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости