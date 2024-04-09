Камбосос: Если не одолею Ломаченко, то таких шансов больше не будет

Австралийский боксер Джордж Камбосос поделился ожиданиями от предстоящего боя с украинцем Василием Ломаченко. Боксер уверен, что сумеет продолжить путь к тому, чтобы стать лучшим легковесом мира

"Ломаченко ранее был номером один независимо от веса, был олимпийским чемпионом и чемпионом в трех категориях. Поэтому мы полностью понимаем, с кем мне придется драться. Я его уважаю. Стили делают поединки, и я уверен, что это будет поединок, который всем запомнится".

"И хоть я уважаю Ломаченко, но выйду в ринг отрывать ему голову. Как и он выйдет отрывать мне голову. Один из нас продолжит свой путь к тому, чтобы стать лучшим легковесом мира. Если не одолею Ломаченко, то таких шансов больше не будет", - сказал Камбосос.

Напомним, что поединок состоится 12 мая в Австралии.