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Леннокс Льюис: Не хочу, чтобы бой Тайсон — Пол был выставочным, потому что Джейк может травмироваться

Бокс

Легендарный боксер сделал прогноз на бой

Леннокс Льюис: Не хочу, чтобы бой Тайсон — Пол был выставочным, потому что Джейк может травмироваться

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Экс-чемпион мира Леннокс Льюис, в интервью Express, высказался о бое между Майком Тайсоном и видеоблогером Джейком Полом.

"Это будет отличное сражение. Я с нетерпением жду его. Хочу ли я, чтобы этот поединок был настоящим, а не выставочным? Нет, потому что мне было бы жаль Джейка Пола. Я не хочу, чтобы он травмировался."

Напомним, что поединок Тайсон — Пол должен состоятся 20 июля.

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