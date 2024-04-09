Леннокс Льюис: Не хочу, чтобы бой Тайсон — Пол был выставочным, потому что Джейк может травмироваться

Экс-чемпион мира Леннокс Льюис, в интервью Express, высказался о бое между Майком Тайсоном и видеоблогером Джейком Полом.

"Это будет отличное сражение. Я с нетерпением жду его. Хочу ли я, чтобы этот поединок был настоящим, а не выставочным? Нет, потому что мне было бы жаль Джейка Пола. Я не хочу, чтобы он травмировался."

Напомним, что поединок Тайсон — Пол должен состоятся 20 июля.