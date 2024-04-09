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Леннокс Льюис: Не хочу, чтобы бой Тайсон — Пол был выставочным, потому что Джейк может травмироваться
Легендарный боксер сделал прогноз на бой
Экс-чемпион мира Леннокс Льюис, в интервью Express, высказался о бое между Майком Тайсоном и видеоблогером Джейком Полом.
"Это будет отличное сражение. Я с нетерпением жду его. Хочу ли я, чтобы этот поединок был настоящим, а не выставочным? Нет, потому что мне было бы жаль Джейка Пола. Я не хочу, чтобы он травмировался."
Напомним, что поединок Тайсон — Пол должен состоятся 20 июля.
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