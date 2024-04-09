Боб Арум: Усик уже не тот, что раньше

Боб Арум, промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, высказался об обладателе титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика.

"Усик — отличный спортсмен. Но если посмотреть на него, то, возможно, он уже не тот, что раньше.

Может быть, он уязвим к ударам по корпусу? Я посмотрел запись его поединка против Даниэля Дюбуа. Это спорно, был ли там удар ниже пояса. Удар могли объявить легитимным, потому что он пришелся в пояс. Усик взял пять минут, чтобы восстановиться после него.

Так что вопрос в том, не износилось ли в какой-то мере его тело? Мы этого не знаем", — сказал Арум в комментарии BoxNation.