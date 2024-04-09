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Боб Арум: Усик уже не тот, что раньше
Промоутер высказался о предстоящем поединке с Тайсоном Фьюри
Боб Арум, промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, высказался об обладателе титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика.
"Усик — отличный спортсмен. Но если посмотреть на него, то, возможно, он уже не тот, что раньше.
Может быть, он уязвим к ударам по корпусу? Я посмотрел запись его поединка против Даниэля Дюбуа. Это спорно, был ли там удар ниже пояса. Удар могли объявить легитимным, потому что он пришелся в пояс. Усик взял пять минут, чтобы восстановиться после него.
Так что вопрос в том, не износилось ли в какой-то мере его тело? Мы этого не знаем", — сказал Арум в комментарии BoxNation.
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