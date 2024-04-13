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Промоутер Богачука: Он готов к любому сопернику в своем дивизионе
Рассчитываем на чемпионский бой
Getty Images/Global Images Ukraine
Промоутер украинского временного чемпиона WBC в первом среднем весе Сергея Богачука (24-1; 23 КО) Том Лефлер рассказал о будущем своего подопечного. Его слова цитирует Sport.ua:
– Вы заявили, что Сергей Богачук проведет свой следующий бой в июле. Имя соперника уже известно? Или есть несколько вариантов?
– Мы планируем, что в июле Сергей вернется в ринг, чтобы защитить свой титул. С соперником еще ничего не решено, но это, конечно, будет сражение мирового уровня в качестве защиты титула.
– Можно ли говорить, что Сергей набрался опыта и готов к самым большим и громким боям?
– Сергей получил большой опыт в своей карьере, особенно в последнем бою, который длился 12 раундов и завершился победой над бойцом мирового класса Брайаном Мендозой. После этого выступления он готов к любому сопернику в своем дивизионе – сказал Лефлер.
Напомним, что ранее Фьюри
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