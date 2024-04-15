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Хэйни: Райан Гарсия может принести с собой в ринг сколько угодно мощи, а я принесу скиллы и IQ

Бокс
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Боксер поделился ожиданиями от боя

Хэйни: Райан Гарсия может принести с собой в ринг сколько угодно мощи, а я принесу скиллы и IQ

Фото: Твиттер

Новина українською

Чемпион мира по версии WBC в суперлёгком весе (до 63,5 кг) американец Девин Хэйни (31-0, 15 КО) высказался о предстоящем поединке против соотечественника Райана Гарсии (24-1, 20 КО)/

Напомним, что поединок состоится 21 апреля в Нью-Йорке (США).

"Райан Гарсия знает меня с 10 лет. Он знает, какой я боец. Он может говорить всё что хочет. Мы знаем, что он будет лаять и пытаться принизить меня, как бойца, а после 20 апреля скажет, что знал, насколько я хорош.

Много кто может похвастать наличием динамита в кулаках. Всё дело в том, что я на другом уровне. Он может принести с собой в ринг сколько угодно мощи, а я принесу скиллы и IQ. Я лишу его мощи и покажу разницу".

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Райан Гарсия Девин Хэйни
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Источник:
Vringe
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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