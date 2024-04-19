Райан Гарсия провалил взвешивание перед боем с Девином Хэйни

Американский боксёр Райан Гарсия (24-1, 20 KO) не смог уложиться в весе на официальной процедуре взвешивания к поединку против чемпиона WBC в первом полусреднем весе Девина Хейни (31-0, 15 KO).

Он должен был вложиться в вес не более 63,5 кг, однако превысил этот лимит на 1,4 кг. Согласно имеющейся информации, команды боксёров ведут переговоры.

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Райан Гарсия дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году. В апреле 2023 года Гарсия потерпел первое поражение, уступив нокаутом (удар по корпусу) непобеждённому чемпиону мира в трёх весовых категориях, соотечественнику Джервонте Дэвису.