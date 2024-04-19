Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Райан Гарсия провалил взвешивание перед боем с Девином Хэйни
Бой отложен
Американский боксёр Райан Гарсия (24-1, 20 KO) не смог уложиться в весе на официальной процедуре взвешивания к поединку против чемпиона WBC в первом полусреднем весе Девина Хейни (31-0, 15 KO).
Он должен был вложиться в вес не более 63,5 кг, однако превысил этот лимит на 1,4 кг. Согласно имеющейся информации, команды боксёров ведут переговоры.
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
Райан Гарсия дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году. В апреле 2023 года Гарсия потерпел первое поражение, уступив нокаутом (удар по корпусу) непобеждённому чемпиону мира в трёх весовых категориях, соотечественнику Джервонте Дэвису.
Популярное сейчас
- Футболист Динамо открыл премиум фитнес-клуб. Ира Морозюк, Милевский и Ярмоленко были на открытии. ФОТО
- Хавбек Шахтера порвал крестообразные связки колена
- Еще три страны прекратили борьбу в еврокубках 2023/24. Активными остаются семь Ассоциаций
- Чисора назвал имя боксера, который может составить конкуренцию Усику и Фьюри
- Бывшая жена Кака инициировала развод из-за идеальности футболиста
- Лидер Атлетико поддерживает феноменальную форму благодаря "диете пещерного человека". Как это?