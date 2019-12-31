Украинка Белодед – в топ-15 лучших спортсменок года

Международная ассоциация спортивной прессы поставила Белодед на 12-ю позицию в рейтинге лучших спортсменок 2019 года. Украинка получила 87 голов (2,89%).

В 2019-м Белодед стала самой молодой двукратной чемпионкой мира в истории дзюдо и принесла Украине золото на Европейских играх в Минске.

Лучшими в этом году представители спортивных СМИ назвали Симону Байлз (США, спортивная гимнастика), Меган Рапино (США, футбол), Шелли Энн Фрейзер-Прайс (Ямайка, легкая атлетика), Катинку Хоссу (Венгрия, плавания) и Микаэлу Шиффрин (США, горные лыжи).

Ранее UA-Футбол включил Дарью Белодед в список главных спортивных героев Украины.