  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Единоборства
  4. Украинка Белодед – в топ-15 лучших спортсменок года
В тренде
Единоборства
Единоборства

Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украинка Белодед – в топ-15 лучших спортсменок года

Единоборства
(1 голосов)

Дарья Белодед попала в элитный список.

Украинка Белодед – в топ-15 лучших спортсменок года
Новина українською

Международная ассоциация спортивной прессы поставила Белодед на 12-ю позицию в рейтинге лучших спортсменок 2019 года. Украинка получила 87 голов (2,89%).

В 2019-м Белодед стала самой молодой двукратной чемпионкой мира в истории дзюдо и принесла Украине золото на Европейских играх в Минске.

Лучшими в этом году представители спортивных СМИ назвали Симону Байлз (США, спортивная гимнастика), Меган Рапино (США, футбол), Шелли Энн Фрейзер-Прайс (Ямайка, легкая атлетика), Катинку Хоссу (Венгрия, плавания) и Микаэлу Шиффрин (США, горные лыжи).

Ранее UA-Футбол включил Дарью Белодед в список главных спортивных героев Украины.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: дзюдо Дарья Белодед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...