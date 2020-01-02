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Беленюк вошел в список лучших борцов года
Успехи Жана Беленюка не остались незамеченными.
Всемирная федерация борьбы на основании успехов спортсменов в 2019 году признала Франко Хамизо (греко-римская борьба), Виктора Льоринца и Тамиру Менсу.
Украинец Жан Беленюк по количеству баллов в мужской номинации разделил третье место с россиянином Мусой Евлоевым.
В 2019-м Беленюк выиграл чемпионат мира, стал победителем чемпионата Европы, а также завоевал для Украины золото на Европейских играх.
За счет попадания в топ-3 Беленюк получил от Всемирной федерации борьбы бонус в размере 10 000 швейцарских франков.
Ранее UA-Футбол включил Жана Беленюка в список главных героев года.