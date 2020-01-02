Беленюк вошел в список лучших борцов года

Всемирная федерация борьбы на основании успехов спортсменов в 2019 году признала Франко Хамизо (греко-римская борьба), Виктора Льоринца и Тамиру Менсу.

Украинец Жан Беленюк по количеству баллов в мужской номинации разделил третье место с россиянином Мусой Евлоевым.

В 2019-м Беленюк выиграл чемпионат мира, стал победителем чемпионата Европы, а также завоевал для Украины золото на Европейских играх.

За счет попадания в топ-3 Беленюк получил от Всемирной федерации борьбы бонус в размере 10 000 швейцарских франков.

Ранее UA-Футбол включил Жана Беленюка в список главных героев года.