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Беленюк вошел в список лучших борцов года

Единоборства
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Успехи Жана Беленюка не остались незамеченными.

Беленюк вошел в список лучших борцов года
Новина українською

Всемирная федерация борьбы на основании успехов спортсменов в 2019 году признала Франко Хамизо (греко-римская борьба), Виктора Льоринца и Тамиру Менсу.

Украинец Жан Беленюк по количеству баллов в мужской номинации разделил третье место с россиянином Мусой Евлоевым.

В 2019-м Беленюк выиграл чемпионат мира, стал победителем чемпионата Европы, а также завоевал для Украины золото на Европейских играх.

За счет попадания в топ-3 Беленюк получил от Всемирной федерации борьбы бонус в размере 10 000 швейцарских франков.

Ранее UA-Футбол включил Жана Беленюка в список главных героев года.

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В статье: Жан Беленюк греко-римская борьба
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