Экс-боец UFC оценил шансы Серроне в бою с Макгрегором

Бывший боец UFC Жорж Сен-Пьер поделился мыслями о предстоящем поединке Конора Макгрегора и Дональда Серроне, который пройдёт 18 января.

"Если это будет быстрый бой, то победит Макгрегор. Но если дело дойдёт до поздних раундов, то у Серроне будут хорошие шансы. Многое будет зависеть от того, пойдёт ли Серроне в партер. У него отличные борцовские умения, его недооценивают в этом компоненте. Я тренировался с ним и знаю, насколько он хорош в этом.

Он резкий в плане тейкдаунов. Люди не в курсе этого, потому что крайне редко использует такие навыки. Я думаю, что если Серроне выстоит после атак слева от Конора и переживёт стартовый натиск, то у него будут хорошие шансы", — приводит слова Сен-Пьера MMAFighting.