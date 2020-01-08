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Экс-боец UFC оценил шансы Серроне в бою с Макгрегором

Единоборства
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По мнению Сен-Пьера Конор может проиграть

Экс-боец UFC оценил шансы Серроне в бою с Макгрегором
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Бывший боец UFC Жорж Сен-Пьер поделился мыслями о предстоящем поединке Конора Макгрегора и Дональда Серроне, который пройдёт 18 января.

"Если это будет быстрый бой, то победит Макгрегор. Но если дело дойдёт до поздних раундов, то у Серроне будут хорошие шансы. Многое будет зависеть от того, пойдёт ли Серроне в партер. У него отличные борцовские умения, его недооценивают в этом компоненте. Я тренировался с ним и знаю, насколько он хорош в этом.

Он резкий в плане тейкдаунов. Люди не в курсе этого, потому что крайне редко использует такие навыки. Я думаю, что если Серроне выстоит после атак слева от Конора и переживёт стартовый натиск, то у него будут хорошие шансы", — приводит слова Сен-Пьера MMAFighting.

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В статье: Конор Макгрегор Жорж Сен-Пьер Дональд Серроне
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