Дональд Серроне: Оу, парень, это было слишком быстро

Американский боец ​​Дональд Серроне (36-14) прокомментировал поражение от легендарного ирландца Конора МакГрегора (22-4) в рамках вечера UFC 246 в Лос-Анджелесе.

"Он зацепил меня коленом и потряс. После этого был хай-кик. Я никогда не видел ничего подобного. Он застал меня врасплох, разбил мне нос и тот начал истекать кровью, а потом Конор отошел и ударил хай-кик.

И я такой: "Оу, парень, это было очень быстро". Мою задницу надрали рано. Слушайте, я люблю этот спорт. Хочу продолжать драться. Мне без разницы что там, я люблю это дело" - сказал Дональд.

Видео нокаута от Конора МакГрегора вы можете наблюдать здесь.