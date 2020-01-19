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Дональд Серроне: Оу, парень, это было слишком быстро

Единоборства
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Комментарий американца

Дональд Серроне: Оу, парень, это было слишком быстро
UA-Футбол
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Американский боец ​​Дональд Серроне (36-14) прокомментировал поражение от легендарного ирландца Конора МакГрегора (22-4) в рамках вечера UFC 246 в Лос-Анджелесе.

"Он зацепил меня коленом и потряс. После этого был хай-кик. Я никогда не видел ничего подобного. Он застал меня врасплох, разбил мне нос и тот начал истекать кровью, а потом Конор отошел и ударил хай-кик.

И я такой: "Оу, парень, это было очень быстро". Мою задницу надрали рано. Слушайте, я люблю этот спорт. Хочу продолжать драться. Мне без разницы что там, я люблю это дело" - сказал Дональд.

Видео нокаута от Конора МакГрегора вы можете наблюдать здесь.

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В статье: Конор Макгрегор UFC Дональд Серроне
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