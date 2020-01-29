Макгрегор может провести поединок по правилам бокса

Оди Аттар, менеджер бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора, заявил, что ирландец готов провести бой по правилам бокса.

"Конор серьезно настроен по поводу бокса. Он сам об этом говорил. Если Конор говорит о своем интересе к чему-то, то очень вероятно, что он это сделает.

Мы анализируем реакцию болельщиков и заинтересованность со стороны общественности, а также мониторим, кто и что говорит.

О бое с Макгрегором говорили Мэйвезер и Пакьяо. Теперь об этом заговорил Боб Арум, который раньше считал, что поединок боксера и бойца – не самая хорошая идея.

Мы рады вызовам, но надо поработать. Мы все находимся на одной волне. Не думаю, что эти разговоры – давление на нас. Мы расцениваем их как возможность", – рассказал Аттар.