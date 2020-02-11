Темиров взял бронзу на ЧЕ, Яковлев уступает шведу

Украинец Ленур Темиров стал бронзовым призером чемпионата Европы по греко-римской борьбе.

В схватке за третье место он по переборол бронзового призера Олимпийских игр в Рио норвежца Стига-Андре Берга.

В свою очередь Владимир Яковлев в бронзовом финале весовой категории до 77 кг проиграл шведу Алексу Кессидису со счетом 2:5.

Борец из Днепра в первом периоде пропустил обидное четырехбальное действие и догнать шведа так и не смог.

Таким образом, днепрянин закончил чемпионат Европы на 5-й позиции.