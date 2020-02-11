Единоборства
Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Темиров взял бронзу на ЧЕ, Яковлев уступает шведу
В сборной Украины пока одна награда за сегодня
Украинец Ленур Темиров стал бронзовым призером чемпионата Европы по греко-римской борьбе.
В схватке за третье место он по переборол бронзового призера Олимпийских игр в Рио норвежца Стига-Андре Берга.
В свою очередь Владимир Яковлев в бронзовом финале весовой категории до 77 кг проиграл шведу Алексу Кессидису со счетом 2:5.
Борец из Днепра в первом периоде пропустил обидное четырехбальное действие и догнать шведа так и не смог.
Таким образом, днепрянин закончил чемпионат Европы на 5-й позиции.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...