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Темиров взял бронзу на ЧЕ, Яковлев уступает шведу

Единоборства
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В сборной Украины пока одна награда за сегодня

Темиров взял бронзу на ЧЕ, Яковлев уступает шведу
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Украинец Ленур Темиров стал бронзовым призером чемпионата Европы по греко-римской борьбе.

В схватке за третье место он по переборол бронзового призера Олимпийских игр в Рио норвежца Стига-Андре Берга.

В свою очередь Владимир Яковлев в бронзовом финале весовой категории до 77 кг проиграл шведу Алексу Кессидису со счетом 2:5.

Борец из Днепра в первом периоде пропустил обидное четырехбальное действие и догнать шведа так и не смог.

Таким образом, днепрянин закончил чемпионат Европы на 5-й позиции.

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В статье: Ленур Темиров Владимир Яковлев
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