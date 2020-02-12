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Макгрегор поприветствовал Пакьяо в своей команде
Недавно боксер подписал контракт с Paradigm Sports Management
Бывший чемпион UFC в полулегком и легком весах Конор Макгрегор (22-4) в Twitter поприветствовал подписание контракта между чемпионом мира по боксу Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) и своей менеджерской компанией Paradigm Sports Management.
"Добро пожаловать в команду, Эммануэль".
Макгрегор также является клиентом Paradigm Sports Management. При этом, ранее Тони Фергюсон отказался от услуг этой компании из-за того, что они работают только над карьерой Конора, тогда как остальных легковесов пытаются притормозить в развитии.