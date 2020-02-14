Юлия Ткач переборола россиянку и стала трехкратной чемпионкой Европы

Украинка Юлия Ткач-Остапчук завоевала золото чемпионата Европы, проходящего в Риме.

В напряженной финальной схватке спортсменка, выступающая в весовой категории до 62 килограммов, оказалась сильнее россиянки Инны Тражуковой (2:1)

Отметим, что для Ткач-Остапчук это уже третье золото на континентальных первенствах. Ранее она побеждала в Дортмунде в 2011 году и Белграде в 2012-м. Также в ее активе две бронзы: в Баку в 2009-м и в финской Вантее в 2014-м.