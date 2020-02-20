Бывший чемпион UFC показал забавное видео с тренировки

Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон опубликовал в своём твиттере видео тренировки. В одном из упражнений он пробежался по шинам. Правда, бойцу не с первого раза удалось выполнить задание.

“Collecting Coins & Sh!t”????-CSO- # SooooooooFassssst ???????? # LevelUp # SnapIntuit ???? Have A Great Day Mi Gente ???? ???????????????????? Old Clip pic.twitter.com/Tt71nrEyqW — Tony Ferguson (@TonyFergusonXT) February 19, 2020

Напомним, следующим соперником 35-летнего Фергюсона станет 31-летний россиянин Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории. Спортсмены сразятся на турнире UFC 249 в Бруклине, запланированном на 18 апреля.

На счету Нурмагомедова 28 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 28 побед. У Фергюсона 25 побед и три поражения в 28 боях в MMA.