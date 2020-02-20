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Бывший чемпион UFC показал забавное видео с тренировки

Единоборства
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Боец бегал по шинам

Бывший чемпион UFC показал забавное видео с тренировки
Новина українською

Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон опубликовал в своём твиттере видео тренировки. В одном из упражнений он пробежался по шинам. Правда, бойцу не с первого раза удалось выполнить задание.

Напомним, следующим соперником 35-летнего Фергюсона станет 31-летний россиянин Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории. Спортсмены сразятся на турнире UFC 249 в Бруклине, запланированном на 18 апреля.

На счету Нурмагомедова 28 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 28 побед. У Фергюсона 25 побед и три поражения в 28 боях в MMA.

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В статье: Тони Фергюсон
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