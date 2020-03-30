Бой Хабиб – Фергюсон снова сорвался

18 апреля чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов должен был подраться с Тони Фергюсоном. Несмотря на пандемию коронавируса, босс UFC Дана Уайт настойчиво отказывался переносить поединок.

С 30 марта Россия временно закрыла границы, а Нурмагомедов сейчас находится в Дагестане. Хабиб в Instagram сообщил, что не может покинуть пределы России, а потому его бой с Фергюсоном, вероятней всего, в очередной раз не состоится.

"В данный момент нахожусь в Дагестане, в России. Тренируюсь, не знаю к чему.

Сейчас до меня дошла информация, что в UFC договорились с каким-то штатом и могут провести этот турнир в Америке. Но я не могу вылететь из России или влететь в США. И, насколько мне известно, они уже ищут соперника для Тони Фергюсона", - сказал чемпион UFC.

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